WBO ответили, пойдут ли Усику на встречу по вопросу отсрочки боя против Паркера

Президент WBO Густаво Оливери заявил, что организация может пойти на встречу украинскому чемпиону мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александру Усику (23-0; 14 КО) в вопросе отсрочки его поединка против новозеландца Джозефа Паркера (36-3; 24 КО).

"WBO обязала Усика выполнить обязательную защиту титула в сверхтяжелом весе против Паркера в соответствии с установленными требованиями.

Однако, если будет подана петиция с просьбой отложить обязательную защиту до проведения объединительного боя, это решение должно быть принято Чемпионским комитетом. Согласно предоставленным ему полномочиям, комитет может удовлетворить такой запрос" – говорится в заявлении Оливери.