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WBO ответили, пойдут ли Усику на встречу по вопросу отсрочки боя против Паркера
Нормальная позиция
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент WBO Густаво Оливери заявил, что организация может пойти на встречу украинскому чемпиону мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александру Усику (23-0; 14 КО) в вопросе отсрочки его поединка против новозеландца Джозефа Паркера (36-3; 24 КО).
"WBO обязала Усика выполнить обязательную защиту титула в сверхтяжелом весе против Паркера в соответствии с установленными требованиями.
Однако, если будет подана петиция с просьбой отложить обязательную защиту до проведения объединительного боя, это решение должно быть принято Чемпионским комитетом. Согласно предоставленным ему полномочиям, комитет может удовлетворить такой запрос" – говорится в заявлении Оливери.
Напомним, ранее Паркер в
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