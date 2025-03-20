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Усик рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры

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Спортивная пенсия

Усик рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры

Фото: Getty Images

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, чем планирует заниматься после завершения профессиональной карьеры.

"Я думаю, что я буду скучать по боям и всей тяжелой работе, которую я выполнял в течение своей жизни. Я до сих пор тренируюсь и прохожу тренировочные лагеря со своей командой, чтобы поддерживать физическую форму, потому что так как ты входишь в большой спорт, так же нужно его покидать. Это тоже самое, что и тренироваться 20 лет, чтобы стать хорошим боксером. Завершая карьеру, тебе нужно также тренироваться, чтобы поддерживать здоровье и режим.

Я буду продолжать делать бокс лучше и больше времени проводить со своими детьми. Также я планирую завести маленькую ферму с курами, коровой и другими животными. Я буду есть свежие яйца на завтрак и выращивать ягоды" – сказал Усик.

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Источник:
You-Tube
Опубликовал: Андрей Хижняк
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