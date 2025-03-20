Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер Джошуа: Ему нужно еще около восьми недель
Ждем возвращения
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал о состоянии своего подопечного и сроках его полноценного возвращения к тренировкам. Его слова цитирует Ring Magazine:
"Ничего серьезного, но это значит, что он вернулся к тренировкам, но еще не совсем готов к полному возвращению в лагерь.
Ему нужно еще около восьми недель, чтобы он мог правильно бить, то есть до апреля-мая, пока он не сможет начать тренировочный лагерь полностью, и это ведет нас к концу лета" – сказал Хирн.
Популярное сейчас
- Украина получила новую партию F-16 - Зеленский
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- Потеря перед Бельгией, мини-турнир сборной и еще один горняк для Трабзонспора. Главные новости за 19 марта
- Усик отреагировал на решение WBO назначить бой против Паркера
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной