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Промоутер Джошуа: Ему нужно еще около восьми недель

Бокс
Обновлено

Ждем возвращения

Промоутер Джошуа: Ему нужно еще около восьми недель

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал о состоянии своего подопечного и сроках его полноценного возвращения к тренировкам. Его слова цитирует Ring Magazine:

"Ничего серьезного, но это значит, что он вернулся к тренировкам, но еще не совсем готов к полному возвращению в лагерь.

Ему нужно еще около восьми недель, чтобы он мог правильно бить, то есть до апреля-мая, пока он не сможет начать тренировочный лагерь полностью, и это ведет нас к концу лета" – сказал Хирн.

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