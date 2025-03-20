Промоутер Джошуа: Ему нужно еще около восьми недель

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал о состоянии своего подопечного и сроках его полноценного возвращения к тренировкам. Его слова цитирует Ring Magazine:

"Ничего серьезного, но это значит, что он вернулся к тренировкам, но еще не совсем готов к полному возвращению в лагерь.

Ему нужно еще около восьми недель, чтобы он мог правильно бить, то есть до апреля-мая, пока он не сможет начать тренировочный лагерь полностью, и это ведет нас к концу лета" – сказал Хирн.