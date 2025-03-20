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Джейк Пол хочет выйти в ринг с Энтони Джошуа

Бокс

Намечается ещё один выставочный бой?

Джейк Пол хочет выйти в ринг с Энтони Джошуа

Фото: Твиттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный американский блогер и боксёр Джейк Пол хочет провести поединок с бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям IBF, IBO, WBO и WBA Super британцем Энтони Джошуа.

"Я хочу драться с Энтони Джошуа. Надеру этому парню задницу. У него нет навыков, а челюсть — пробита. Я люблю тебя, мы друзья. Но я хочу драться с тобой", — приводит слова Пола аккаунт Happy Panch в Twitter.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года, Джейк Пол разделил ринг с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе легендарным соотечественником Майком Тайсоном. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.

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