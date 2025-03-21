Уоррен – о Паркере: Будет первым претендентом на победителя Усик-Дюбуа

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Фрэнк Уоррен дал свой комментарий по поводу организации боя его подопечного против украинского чемпиона Александра Усика (23-0; 14 КО).

"Александр имеет три титула, и последующая обязательная защита у него по линии WBO. Они уже назначали обязательного претендента, каким является Джозеф Паркер, и мы должны начать переговоры. Есть две вещи, которые могут помешать этому бою. Первая – если Усик освободит титул, а вторая – если он проведет объединительный поединок против Даниэля.

Денежным должно быть сражение с Даниэлем. Это верно. Ничего личного против Джо. Паркер хорошо поработал, чтобы оказаться там, где он находится. Джо – в прекрасном положении. Он является непременным претендентом. Так что если поединок Усик – Дюбуа состоится, и кто-то завоюет четыре титула, то он будет первым кандидатом на бой. Это хорошее положение" – сказал Уоррен.