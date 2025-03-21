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Промоутер Дюбуа раскрыл дальнейшие планы своего подопечного

Бокс
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Нужно сражение с Усиком

Промоутер Дюбуа раскрыл дальнейшие планы своего подопечного

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Фрэнк Уоррен поделился планами своего подопечного на ближайшее будущее.

"У него есть несколько вариантов, но я бы с удовольствием посмотрел бой Даниэля против Усика. По очевидным причинам: четыре титула на кону, противоречие в первом поединке и тот факт, что, по моему мнению, Даниэль за последние 18 месяцев стал другим бойцом. Мы ведем переговоры с несколькими людьми. Мы кое-что изучаем и надеемся, что это к чему-то приведет.

Четыре минуты передышки, полученные Усиком, были смешными. Так или иначе, в этом бою было много противоречий. Будь то Эр-Рияд или "Уэмбли", но это самый большой бой в боксе. Если он пройдет на Уэмбли, то он соберет аншлаг. По очевидным причинам я предпочитаю, чтобы он состоялся летом. Это будет шоу на свежем воздухе" – сказал Уоррен.

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Источник:
skysports.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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