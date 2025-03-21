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The Ring обновили рейтинг Р4Р, в ТОП-10 произошли определенные изменения
Лидер – ТОП
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Авторитетное издание The Ring обновило рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. Об этом говорится на официальном сайте журнала.
ТОП-10 рейтинга:
1. Александр Усик
2. Наоя Иноуэ
3. Теренс Кроуфорд
4. Дмитрий Бивол
5. Артур Бетербиев
6. Джесси Родригес
7. Сауль Альварес
8. Дзунто Накатани
9. Девин Хэйни
10. Кен Широ
Обладатель титулов WBC и WBA в самом легком весе Кен Широ после досрочной победы над Сеиго Акуи вошел в ТОП-10, заменив в рейтинге Дэвида Бенавидеса.
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