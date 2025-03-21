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Льюис: Самая плохая версия меня все равно победила бы лучшую версию Кличко
Как никультурно
Фото: Getty Images
Легенда супертяжелого веса Леннокс Льюис вспомнил свой поединок против украинского супертяжа Виталия Кличко и рассказал, при каком условии мог проиграть то сражение. Его слова цитирует ringmagazine.com:
"Замена соперника плохо повлияла на меня, но даже самая плохая версия меня все равно победила его лучшую версию" – сказал Леннокс.
Бой Кличко-Льюис – боксерский поединок в тяжелом весе за титулы чемпиона мира по версиям IBO, WBC и The Ring, которыми владел британец. Встреча состоялась 21 июня 2003 года в Стейплс-центре, Лос-Анджелес. По ходу поединка доминировал Виталий Кличко, но в 3-м раунде Льюис нанес удар, повлекший рассечение, из-за которого после 6 раунда бой был остановлен.
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