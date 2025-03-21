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Льюис: Самая плохая версия меня все равно победила бы лучшую версию Кличко

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Льюис: Самая плохая версия меня все равно победила бы лучшую версию Кличко

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда супертяжелого веса Леннокс Льюис вспомнил свой поединок против украинского супертяжа Виталия Кличко и рассказал, при каком условии мог проиграть то сражение. Его слова цитирует ringmagazine.com:

"Замена соперника плохо повлияла на меня, но даже самая плохая версия меня все равно победила его лучшую версию" – сказал Леннокс.

Бой Кличко-Льюис – боксерский поединок в тяжелом весе за титулы чемпиона мира по версиям IBO, WBC и The Ring, которыми владел британец. Встреча состоялась 21 июня 2003 года в Стейплс-центре, Лос-Анджелес. По ходу поединка доминировал Виталий Кличко, но в 3-м раунде Льюис нанес удар, повлекший рассечение, из-за которого после 6 раунда бой был остановлен.

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Комментарии
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Барсeлонец
21.03.2025 в 16:00
Пиз@уняра блъ. Зассало чио британское на реванш тогда выйти? Зассало.
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Комментарии 2
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Барсeлонец
21.03.2025 в 16:00
Пиз@уняра блъ. Зассало чио британское на реванш тогда выйти? Зассало.
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0
0
zubrenok1956 (житомир)
21.03.2025 в 15:45
він ще пам"ятає, як було?!; Віталій добре його окучив і він поплив і хай дякує судді, що зупив поєдинок (хоча Віталій готовий був продовжувати) тому що ще б пару хвилин і його б понесли; а зараз бикує, хамить - чого ж ти "великий" чемпіон не захотів матчу-реваншу?!; знав бісів син що Віталік наваляє по повній;
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