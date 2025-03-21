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Джей Опетайя проведёт защиту титула 13 мая

Бокс
Обновлено

Поединок состоится в Австралии

Джей Опетайя проведёт защиту титула 13 мая

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе Джей Опетайя (27-0, 21 КО) свой следующий бой проведёт 13 мая на родине в Австралии, где во второй раз будет защищать свой титул против непобеждённого итальянского претендента Клаудио Скео (17-0, 9 КО). Об этом сообщает портал Boxing Scene.

Напомним, Опетайя свой последний бой проводил в январе 2025 года и одержал там победу чистым нокаутом в четвёртом раунде над Дэвидом Ньикой.

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Что касается Скео, то его предыдущий поединок состоялся в октябре 2024 года, где он победил техническим нокаутом во втором раунде колумбийского боксёра Орландо де Хесуса Эстраду.

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