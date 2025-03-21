Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джей Опетайя проведёт защиту титула 13 мая
Поединок состоится в Австралии
Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе Джей Опетайя (27-0, 21 КО) свой следующий бой проведёт 13 мая на родине в Австралии, где во второй раз будет защищать свой титул против непобеждённого итальянского претендента Клаудио Скео (17-0, 9 КО). Об этом сообщает портал Boxing Scene.
Напомним, Опетайя свой последний бой проводил в январе 2025 года и одержал там победу чистым нокаутом в четвёртом раунде над Дэвидом Ньикой.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Что касается Скео, то его предыдущий поединок состоялся в октябре 2024 года, где он победил техническим нокаутом во втором раунде колумбийского боксёра Орландо де Хесуса Эстраду.
Популярное сейчас
- Звездная легенда посетила матч между Украиной и Бельгией в Мурсии
- Выдающаяся победа, несмотря на бледный первый тайм и неудачное кадровое решение Реброва. Как Украина перевернула матч с Бельгией
- Украина побеждает Бельгию, но теряет двух игроков, сенсация в Сплите и камбэк Германии. Главные новости за 20 марта
- Стаховский раскритиковал получение Усиком степени доктора философии
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной