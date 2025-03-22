Умер легендарный американский супертяжеловес Джордж Форман

Сегодня, 22 марта, умер выдающийся американский супертяж, легендарный Джордж Форман. Одному из лучших представителей королевского дивизиона всех времен было 76 лет.

О трагическом известии сообщили в семье экс-боксера.

Напомним, что в 1968 году Форман завоевал золото Олимпийских игр. Впервые стал чемпионом мира в 1973 году, когда победил легендарного Джо Фрейзера.

Один из самых больших поединков в истории бокса – Али-Форман – состоялся в 1974 году и носил название "Грохот в джунглях" (тогда Джордж проиграл легендарному Мохаммеду).

В возрасте 45 лет Форман стал самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе, победив после возвращения с пенсии Майкла Мура.

На гвоздь свои перчатки Джордж повесил в 1997 году. О проблемах со здоровьем у легенды не сообщалось.