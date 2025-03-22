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Кличко написал прощальный пост уважения Форману

Бокс

Легендарный боксер

Кличко написал прощальный пост уважения Форману

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж Владимир Кличко прокомментировал известие о смерти легендарного американца Джорджа Формана. Соответствующий пост наш соотечественник опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Большой Джордж оставляет большую пустоту в мировой боксерской семье и за ее пределами. Он олицетворял все ценности, которые делают "сладкую науку" настолько уникальной. Он написал наши самые яркие страницы и установил удивительный рекорд.

Мы никогда его не забудем. Соболезнование его семье, друзьям и болельщикам. Покои с миром, чемпион" – написал Владимир.

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