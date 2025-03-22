Кличко написал прощальный пост уважения Форману

Украинский супертяж Владимир Кличко прокомментировал известие о смерти легендарного американца Джорджа Формана. Соответствующий пост наш соотечественник опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Большой Джордж оставляет большую пустоту в мировой боксерской семье и за ее пределами. Он олицетворял все ценности, которые делают "сладкую науку" настолько уникальной. Он написал наши самые яркие страницы и установил удивительный рекорд.

Мы никогда его не забудем. Соболезнование его семье, друзьям и болельщикам. Покои с миром, чемпион" – написал Владимир.