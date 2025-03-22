Виталий Кличко – о Формане: Легенды не умирают

Украинский супертяж Виталий Кличко прокомментировал известие о смерти легендарного американца Джорджа Формана. Соответствующий пост наш соотечественник опубликовал на своей официальной странице в Телеграмм.

"Не стало легендарного Джорджа Формана. Человека большой воли и целеустремленности.

В 1968 году он стал олимпийским чемпионом. В 1973-м завоевал титул чемпиона мира в супертяжелом весе и через год потерял его. Через несколько лет ушел из спорта и триумфально вернулся через 10 лет! Снова стал чемпионом мира. Самым возрастным. В 45 лет! Этот рекорд до сих пор не побил никто из боксеров-супертяжов.

Мы были хорошо знакомы с Джорджем. Он посещал мои и Владимира поединки в разных странах. Являлся комментатором некоторых из них.

Легенды не умирают" – написал Виталий.