  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. "Это невозможно": Усик – о перспективе провести бой в Украине в статусе чемпиона мира
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это невозможно": Усик – о перспективе провести бой в Украине в статусе чемпиона мира

Бокс

У боксера мало времени

"Это невозможно": Усик – о перспективе провести бой в Украине в статусе чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) рассказал, что уже не верит в то, что сможет провести бой в Украине в статусе чемпиона мира.

"Теперь я думаю, что это невозможно. Россия воюет с Украиной, много ракет. Говорю с дочерью, ей 14 лет: "Привет, как дела?". Она говорит: "О, папа, эта ночь была ужасной". Моя семья может жить в бомбоубежище, у меня оно есть".

Читайте такжеУсик получил ученую степень доктора философии

"Папа, сегодня я иду в бомбоубежище, боже, я боюсь". Я сказал: "Слушай, не волнуйся, пожалуйста, завтра я приеду домой". Слушайте, я думаю, что это большая проблема", – сказал Усик.

Ранее Александр говорил, что ему осталось провести еще два боя перед завершением карьеры.

По теме
yellow-arrow
Виталий Кличко – о Формане: Легенды не умирают
yellow-arrow
Кличко написал прощальный пост уважения Форману
yellow-arrow
Умер легендарный американский супертяжеловес Джордж Форман
Александр Усик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости