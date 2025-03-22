Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Это невозможно": Усик – о перспективе провести бой в Украине в статусе чемпиона мира
У боксера мало времени
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) рассказал, что уже не верит в то, что сможет провести бой в Украине в статусе чемпиона мира.
"Теперь я думаю, что это невозможно. Россия воюет с Украиной, много ракет. Говорю с дочерью, ей 14 лет: "Привет, как дела?". Она говорит: "О, папа, эта ночь была ужасной". Моя семья может жить в бомбоубежище, у меня оно есть".
"Папа, сегодня я иду в бомбоубежище, боже, я боюсь". Я сказал: "Слушай, не волнуйся, пожалуйста, завтра я приеду домой". Слушайте, я думаю, что это большая проблема", – сказал Усик.
Ранее Александр говорил, что ему осталось провести еще два боя перед завершением карьеры.
Популярное сейчас
- Главный тренер сборной рассказал, сыграет ли завтра Довбик против Бельгии
- Неожиданный прорыв. Украина - Бельгия 3:1. Видео голов и обзор матча
- Черноморец на выходных сменит тренера, - источник
- Кличко написал прощальный пост уважения Форману
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом