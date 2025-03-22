"Это невозможно": Усик – о перспективе провести бой в Украине в статусе чемпиона мира

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) рассказал, что уже не верит в то, что сможет провести бой в Украине в статусе чемпиона мира.

"Теперь я думаю, что это невозможно. Россия воюет с Украиной, много ракет. Говорю с дочерью, ей 14 лет: "Привет, как дела?". Она говорит: "О, папа, эта ночь была ужасной". Моя семья может жить в бомбоубежище, у меня оно есть".

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"Папа, сегодня я иду в бомбоубежище, боже, я боюсь". Я сказал: "Слушай, не волнуйся, пожалуйста, завтра я приеду домой". Слушайте, я думаю, что это большая проблема", – сказал Усик.

Ранее Александр говорил, что ему осталось провести еще два боя перед завершением карьеры.