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Баффер – о смерти Формана: Мое сердце совсем разбито. Фото
Это трагедия для бокса
Getty Images/Global Images Ukraine
Самый известный в мире ринг-анонсер Майкл Баффер прокомментировал известие о смерти легендарного американца Джорджа Формана. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер.
"Мое сердце совершенно разбито из-за новости о кончине моего дорогого друга Джорджа Формана, с которым я дружил более 35 лет. Мне тяжело с этим справиться. Я соберусь с мыслями и скоро скажу больше о человеке, которого я (и многие другие) любил и уважал" – написал Баффер.
I’m totally heartbroken with news of my dear friend of more than 35 years George Foreman passing away.— Michael Buffer (@Michael_Buffer) March 22, 2025
I’m finding it difficult to deal with.
I’ll collect my thoughts and have more to say soon about a man that I (and so many others) loved and respected???? pic.twitter.com/MYjFrrTCmk
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