Баффер – о смерти Формана: Мое сердце совсем разбито. Фото

Самый известный в мире ринг-анонсер Майкл Баффер прокомментировал известие о смерти легендарного американца Джорджа Формана. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер.

"Мое сердце совершенно разбито из-за новости о кончине моего дорогого друга Джорджа Формана, с которым я дружил более 35 лет. Мне тяжело с этим справиться. Я соберусь с мыслями и скоро скажу больше о человеке, которого я (и многие другие) любил и уважал" – написал Баффер.

I’m totally heartbroken with news of my dear friend of more than 35 years George Foreman passing away.

I’m finding it difficult to deal with.

I’ll collect my thoughts and have more to say soon about a man that I (and so many others) loved and respected???? pic.twitter.com/MYjFrrTCmk