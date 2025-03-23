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Баффер – о смерти Формана: Мое сердце совсем разбито. Фото

Бокс
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Это трагедия для бокса

Баффер – о смерти Формана: Мое сердце совсем разбито. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Самый известный в мире ринг-анонсер Майкл Баффер прокомментировал известие о смерти легендарного американца Джорджа Формана. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер.

"Мое сердце совершенно разбито из-за новости о кончине моего дорогого друга Джорджа Формана, с которым я дружил более 35 лет. Мне тяжело с этим справиться. Я соберусь с мыслями и скоро скажу больше о человеке, которого я (и многие другие) любил и уважал" – написал Баффер.

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