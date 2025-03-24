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Промоутер Джошуа рассказал о вероятности организации боя против Пола
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Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн оценил вероятность организации боя его подопечного против блоггера Джейка Пола. Слова специалиста цитирует Ring Magazine:
"Такое сражение стоило бы организовать хотя бы ради прикола. Единственное, что меня разочаровало – это его фраза о том, что он хочет сразиться с Джошуа в 2026 году. Это примерно то же самое, если бы я пообещал выступить на соревнованиях по серфингу на Олимпиаде-2028.
Джошуа готов сразиться с кем угодно. Если Джейк хочет сойтись в ринге с Энтони, ему понадобится страхование. Если ты действительно этого хочешь, проведи бой в этом году.
Но мне это нравиться. Нравится, что он вызвал на бой Канело, а теперь и Джошуа. Если они все в этой игре, то почему бы и нет? Я так и сказал Энтони: "Чувак, меня же будут спрашивать о твоей реакции. Что мне отвечать?" А он говорит: "Скажи всем, что я готов сразиться с кем-либо и когда-либо. Без проблем" – сказал Хирн.
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