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Чемпион мира по версии WBC и WBO Себастьян Фундора назвал желаемого соперника

Бокс

Боксер увере, что это может быть очень интересный бой

Чемпион мира по версии WBC и WBO Себастьян Фундора назвал желаемого соперника

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом среднем весе Себастьян Фундора после своей уверенной победы нокаутом в четвёртом раунде над Чордейлом Букером заявил о том, что в следующем поединке хочет провести защиту своих титулов против популярного пуэрто-риканского боксёра Ксандера Зайаса.

"В этом весе много крутых бойцов. И один из них сейчас среди толпы. Это Ксандер Зайас. Жду не дождусь возможности разделить с ним ринг. А затем придёт черёд всех этих именитых бойцов. Посмотрим, у кого после всего этого останутся пояса. Мне нужны остальные два титула. Но это потом. А сперва Пуэрто-Рико vs Мексика. Это однозначно будет крутой бой", — приводит слова Фундоры BoxingScene.

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