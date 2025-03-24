Камбосос: Ломаченко — это парень, который заставляет вас постоянно думать

Бывший чемпион мира в легком весе австралиец Джордж Камбосос (22-3, 10 КО) высказался о соперниках, с которыми ему было сложнее всего боксировать.

"Это очень тяжело. Хэйни - более хитрый, более длинный боксер, Ломаченко - это высокая производительность, движение, это парень, который заставляет вас постоянно думать. Хэйни и Ломаченко равны между собой, оба очень сложные, трудно поставить кого-то на первое, а кого-то на второе.

Несмотря на то, что Лопес победил Ломаченко, я убежден, что Лопес победил травмированного Ломаченко. Теофимо очень атлетичный, сильный, но для моего стиля он третий в этом уравнении. Первый и второй - расставляйте как хотите. Ломаченко и Хейни равны - оба очень тяжелые для моего стиля", - сказал Камбосос.