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Камбосос: Ломаченко — это парень, который заставляет вас постоянно думать

Бокс

Австралиец сравнил Василия с Хэйни

Камбосос: Ломаченко — это парень, который заставляет вас постоянно думать

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Бывший чемпион мира в легком весе австралиец Джордж Камбосос (22-3, 10 КО) высказался о соперниках, с которыми ему было сложнее всего боксировать.

"Это очень тяжело. Хэйни - более хитрый, более длинный боксер, Ломаченко - это высокая производительность, движение, это парень, который заставляет вас постоянно думать. Хэйни и Ломаченко равны между собой, оба очень сложные, трудно поставить кого-то на первое, а кого-то на второе.

Несмотря на то, что Лопес победил Ломаченко, я убежден, что Лопес победил травмированного Ломаченко. Теофимо очень атлетичный, сильный, но для моего стиля он третий в этом уравнении. Первый и второй - расставляйте как хотите. Ломаченко и Хейни равны - оба очень тяжелые для моего стиля", - сказал Камбосос.

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Источник:
boxingscene
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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