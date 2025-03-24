Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Камбосос: Ломаченко — это парень, который заставляет вас постоянно думать
Австралиец сравнил Василия с Хэйни
Бывший чемпион мира в легком весе австралиец Джордж Камбосос (22-3, 10 КО) высказался о соперниках, с которыми ему было сложнее всего боксировать.
"Это очень тяжело. Хэйни - более хитрый, более длинный боксер, Ломаченко - это высокая производительность, движение, это парень, который заставляет вас постоянно думать. Хэйни и Ломаченко равны между собой, оба очень сложные, трудно поставить кого-то на первое, а кого-то на второе.
Несмотря на то, что Лопес победил Ломаченко, я убежден, что Лопес победил травмированного Ломаченко. Теофимо очень атлетичный, сильный, но для моего стиля он третий в этом уравнении. Первый и второй - расставляйте как хотите. Ломаченко и Хейни равны - оба очень тяжелые для моего стиля", - сказал Камбосос.
Популярное сейчас
- Тренер вратарей Худжамов рекомендовал Реброву ставить на матчи с Бельгией Трубина, - источник
- "Он сейчас на любой позиции никакой". Леоненко раскритиковал полузащитника сборной Украины
- Леоненко: Ребров сделал все, чтобы мы проиграли и не прошли дальше
- Умер легендарный американский супертяжеловес Джордж Форман
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом