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Менеджер Усика: Александр сказал, что завершит карьеру, когда устанет от бокса

Бокс
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Менеджер Усика: Александр сказал, что завершит карьеру, когда устанет от бокса

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Менеджер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Сергей Лапин рассказал о ближайших планах своего клиента.

"Конечно же, Александр будет решать, когда он закончит карьеру. Сейчас он наслаждается тем, что делает. Он готов. Он в хорошей форме. Александр сказал, что завершит карьеру, когда устанет от бокса. Но сейчас он в форме и любит это. На самом деле, в этом году он хочет провести еще два боя, но кто знает, что произойдет дальше" – сказал Лапин.

Напомним, что ранее бывший чемпион UFC приговорен к пяти годам лишения свободы.

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