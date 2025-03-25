Менеджер Усика: Александр сказал, что завершит карьеру, когда устанет от бокса

Менеджер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Сергей Лапин рассказал о ближайших планах своего клиента.

"Конечно же, Александр будет решать, когда он закончит карьеру. Сейчас он наслаждается тем, что делает. Он готов. Он в хорошей форме. Александр сказал, что завершит карьеру, когда устанет от бокса. Но сейчас он в форме и любит это. На самом деле, в этом году он хочет провести еще два боя, но кто знает, что произойдет дальше" – сказал Лапин.