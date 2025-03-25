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Гвоздик покинул ТОП-15 рейтинга WBO

Бокс
Обновлено

Удачи в погоне за чемпионским поединком

Гвоздик покинул ТОП-15 рейтинга WBO

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик покинул ТОП-15 рейтинга WBO. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Ранее спортсмен занимал 11 позицию, однако в последнее время значительно ухудшил свое расположение в списке лучших.

Чемпион - Дмитрий Бивол

Временный чемпион - Каллум Смит

1. Артур Бетербиев

2. Энтони Ярд

3. Давид Моррель

4. Альберт Рамирес

5. Джошуа Буатси

6. Зак Паркер

7. Конор Уоллес

8. Жан Паскаль

9. Диаб Симон Дабшах

10. Вилли Гатчинсон

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