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Гвоздик покинул ТОП-15 рейтинга WBO
Удачи в погоне за чемпионским поединком
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик покинул ТОП-15 рейтинга WBO. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Ранее спортсмен занимал 11 позицию, однако в последнее время значительно ухудшил свое расположение в списке лучших.
Чемпион - Дмитрий Бивол
Временный чемпион - Каллум Смит
1. Артур Бетербиев
2. Энтони Ярд
3. Давид Моррель
4. Альберт Рамирес
5. Джошуа Буатси
6. Зак Паркер
7. Конор Уоллес
8. Жан Паскаль
9. Диаб Симон Дабшах
10. Вилли Гатчинсон
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