Промоутер Джошуа рассказал, рассматривается ли вариант проведения поединка против Паркера

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн сообщил, что его подопечный пока не планирует выходить на бой против новозеландца Джозефа Паркера (36-3; 24 КО). Его слова цитирует TalkSport:

"Бой с Паркером – это здорово, но если вы прямо сейчас спросите самого Эй Джея о том, что его интересует – он ответит, что это Фьюри и Дюбуа.

В общем, я считаю, что Паркер должен сразиться с Дюбуа. У них был контракт. Если этого не произойдет, мы выслушаем, что Уоррен нам предложит" – сказал Хирн.