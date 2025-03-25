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Промоутер Джошуа рассказал, рассматривается ли вариант проведения поединка против Паркера

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Логичный ответ

Промоутер Джошуа рассказал, рассматривается ли вариант проведения поединка против Паркера

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн сообщил, что его подопечный пока не планирует выходить на бой против новозеландца Джозефа Паркера (36-3; 24 КО). Его слова цитирует TalkSport:

"Бой с Паркером – это здорово, но если вы прямо сейчас спросите самого Эй Джея о том, что его интересует – он ответит, что это Фьюри и Дюбуа.

В общем, я считаю, что Паркер должен сразиться с Дюбуа. У них был контракт. Если этого не произойдет, мы выслушаем, что Уоррен нам предложит" – сказал Хирн.

Напомним, что Гвоздик покинул ТОП-15 рейтинга WBO.

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