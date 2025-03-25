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Эдди Хирн: Джошуа принял бы бой с Полом за солидный гонорар
Британец высказался о возможной организации боя
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился мыслями насчёт потенциального поединка между своим подопечным и бывшим чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям IBF, IBO, WBO и WBA Super соотечественником Энтони Джошуа и известным американским боксёром и блогером Джейком Полом.
"Принял бы Эй Джей бой с Джейком Полом за солидный гонорар? Да. Это была бы лёгкая ночная работа. Хотя, честно говоря, я не фанат таких боёв. Просто хроническое несоответствие. Однако Джейк мотивирован деньгами и вниманием публики. Поэтому он способен на подобную глупость.
Я не уверен в том, что в принципе существует боксёрская комиссия, которая даст санкцию на проведение этого поединка. Хотя, с другой стороны, мы только что наблюдали за поединком между Джейком и 60-летним Тайсоном. Это было смешно. Пол выступает в первом тяжёлом весе, верно? Он далёк от боксёра мирового уровня. Честно говоря, идея данного боя мне показалась отвратительной", — приводит слова Хирна портал All Out Fighting.
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