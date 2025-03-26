Уоррен назвал соперника для Дюбуа в случае срыва поединка против Усика

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, кто может стать следующим соперником Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) в случае срыва поединка против украинца Александра Усика (23-0; 14 КО).

"Обязательным претендентом для Дюбуа по линии IBF является Дерек Чисора, поэтому ему, возможно, придется провести это сражение. Но IBF позволит Дюбуа провести унификацию, если ее одобрит WBO" – сказал Фрэнк.

Напомним, что свой последний поединок Дюбуа провел в сентябре 2024 года и нокаутом победил своего соотечественника Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).