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Уоррен назвал соперника для Дюбуа в случае срыва поединка против Усика
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, кто может стать следующим соперником Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) в случае срыва поединка против украинца Александра Усика (23-0; 14 КО).
"Обязательным претендентом для Дюбуа по линии IBF является Дерек Чисора, поэтому ему, возможно, придется провести это сражение. Но IBF позволит Дюбуа провести унификацию, если ее одобрит WBO" – сказал Фрэнк.
Напомним, что свой последний поединок Дюбуа провел в сентябре 2024 года и нокаутом победил своего соотечественника Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).
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