Экс-чемпион мира прокомментировал возможность организации боя Джошуа-Пол

Бывший чемпион мира Карл Фроч рассказал, как относится к идее проведения поединка между британским супертяжем Энтони Джошуа и блогером Джейком Полом.

"Это чертов конец игры. Я думаю, что Эй Джей слишком велик. Если он хорошо попадет вправо в висок, если он донесет удар правой рукой в ​​челюсть Фейка Пола, то это может стать концом его жизни, если он, черт возьми, не будет осторожным" – сказал Фроч.