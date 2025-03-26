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Экс-чемпион мира прокомментировал возможность организации боя Джошуа-Пол
Цирк на проводе
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира Карл Фроч рассказал, как относится к идее проведения поединка между британским супертяжем Энтони Джошуа и блогером Джейком Полом.
"Это чертов конец игры. Я думаю, что Эй Джей слишком велик. Если он хорошо попадет вправо в висок, если он донесет удар правой рукой в челюсть Фейка Пола, то это может стать концом его жизни, если он, черт возьми, не будет осторожным" – сказал Фроч.
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