Уоррен – о бое Усик-Дюбуа: По очевидным причинам четыре пояса – это приоритет

Британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, какой видит ситуацию в супертяжелом дивизионе на данный момент. Его слова цитирует talksport.com:

"Мы попросили WBO назначить обязательную защиту между Джозефом Паркером и Александром Усиком, что они сделали. Поэтому три варианта: унификация с Дюбуа, защита титула с Джозефом Паркером или освобождение пояса. Так что мяч на стороне Усика.

По очевидным причинам четыре пояса – это приоритет. Я думаю, что это бой, который соберет аншлаг на Уэмбли или сделает огромный бизнес в Эр-Рияде из-за противоречий в первом поединке. Потому я считаю, что это будет вариант номер один. Даниэль собрался после их боя, так что это было бы интересно.

Это никак не повлияет на Джозефа Паркера, потому что он сохраняет статус временного чемпиона. Это значит, что он дерется с победителем. Тем временем мы дадим ему другой бой, возможно даже в андеркарде поединка Усик – Дюбуа. Если он не сразится с Усиком, то проведет добровольную защиту против кого-то из ТОП-10 рейтинга WBO" – сказал Уоррен.