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Кроуфорд: Во мне сомневались в течение всей моей карьеры
Но он доказал обратное
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд рассказал, как относится к людям, которые его постоянно недооценивают. Слова боксера цитирует The Ring:
"Во мне сомневались в течение всей моей карьеры. Они никогда не думали, что я окажусь на том месте, где я сейчас. Но это вышло.
Смешно говорить, но я слышал это на протяжении всей карьеры: "Ты слишком мал для этого парня. Этот парень слишком силен. Этот юноша бьет очень сильно. У тебя нет подбородка". Я просто принимаю все это и смеюсь.
Люди, которые плохо думают обо мне, никогда раньше не выходили на ринг. Меня это даже не трогает. Хейтеры – это скрытые фанаты.
Когда я добрался до Эррола Спенса, Шона Портера и Келла Брука – хейтеры говорили, что я опоздал и они были на спаде. Всегда было оправдание. Некоторые группы людей в мире бокса думали, что эти ребята побьют меня" – сказал Кроуфорд.
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