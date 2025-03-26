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Уоррен: Сейчас у Усика есть три варианта
Промоутер назвал возможных соперников
Фото: Getty Images
Британский промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что обратился во Всемирную боксёрскую организацию (WBO) с просьбой санкционировать поединок в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и новозеландцем Джозефом Паркером.
"Да, мы обратились в WBO с запросом об обязательной защите, и они его одобрили. Так что сейчас у Усика три варианта: унификация с Даниэлем, обязательная защита с Джозефом или отказ от титула. Ему решать", — приводит слова Уоррена издание talkSPORT.
Напомним, что новозеландец выступает на профессиональном ринге с 2012 года и встречался с такими бойцам, как Карлос Такам, Энди Руис-младший, Энтони Джошуа, Диллиан Уайт, Дерек Чисора, Джо Джойс и Деонтей Уайлдер. В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, Паркер нокаутировал конголезца Мартина Баколе.
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