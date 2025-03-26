  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Уоррен: Сейчас у Усика есть три варианта
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уоррен: Сейчас у Усика есть три варианта

Бокс

Промоутер назвал возможных соперников

Уоррен: Сейчас у Усика есть три варианта

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что обратился во Всемирную боксёрскую организацию (WBO) с просьбой санкционировать поединок в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и новозеландцем Джозефом Паркером.

"Да, мы обратились в WBO с запросом об обязательной защите, и они его одобрили. Так что сейчас у Усика три варианта: унификация с Даниэлем, обязательная защита с Джозефом или отказ от титула. Ему решать", — приводит слова Уоррена издание talkSPORT.

Напомним, что новозеландец выступает на профессиональном ринге с 2012 года и встречался с такими бойцам, как Карлос Такам, Энди Руис-младший, Энтони Джошуа, Диллиан Уайт, Дерек Чисора, Джо Джойс и Деонтей Уайлдер. В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, Паркер нокаутировал конголезца Мартина Баколе.

По теме
yellow-arrow
Карл Фроч: Думаю, что если Фьюри предложат £ 100 млн, он примет бой с Джошуа
yellow-arrow
Кроуфорд: Во мне сомневались в течение всей моей карьеры
yellow-arrow
Уоррен – о бое Усик-Дюбуа: По очевидным причинам четыре пояса – это приоритет
Александр Усик Фрэнк Уоррен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости