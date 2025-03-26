Карл Фроч: Думаю, что если Фьюри предложат £ 100 млн, он примет бой с Джошуа

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор британец Карл Фроч высказался о потенциальном поединке в супертяжёлом весе между соотечественниками Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

"Бой с Джошуа — по-прежнему большое событие. Пускай и чуть меньше, чем это было раньше, когда у них на руках были все титулы, но тем не менее. Думаю, что если Фьюри предложат £ 100 млн, он примет бой", — приводит слова Фроча издание The Sun.

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре, Джошуа проиграл нокаутом соотечественнику Даниэлю Дюбуа. Фьюри в декабре уступил по очкам в реванше с украинцем Александром Усиком.