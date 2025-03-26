Сергей Лапин: Было бы интересно провести бой Усика в клетке против Джейка Пола по правилам ММА

Сергей Лапин, директор команды чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО), высказался о возможном бое украинца против Джейка Пола.

"Усик всегда заботился только о том, чтобы проводить поединки с лучшими и оставить после себя наследие в большом спорте бокса. Но в будущем, когда он еще больше укрепит свое место среди настоящих великих бойцов, посмотрим, какие возможности для него откроются.

Было бы интересно провести бой в клетке против Джейка Пола по правилам ММА, если это принесет финансовую выгоду.

Также мы никогда не говорим «никогда» относительно поединка с опасным Алексом Перейрой. Возможно, в сотрудничестве с Даной Уайтом", - сказал Лапин.

Напомним, что в 2024 году украинец провел два поединка против Тайсона Фьюри и в обоих одержал победу.