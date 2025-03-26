  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Сергей Лапин: Было бы интересно провести бой Усика в клетке против Джейка Пола по правилам ММА
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сергей Лапин: Было бы интересно провести бой Усика в клетке против Джейка Пола по правилам ММА

Бокс

Такого мы ещё не видели

Сергей Лапин: Было бы интересно провести бой Усика в клетке против Джейка Пола по правилам ММА

Фото: rtfight.com

Новина українською

Сергей Лапин, директор команды чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО), высказался о возможном бое украинца против Джейка Пола.

"Усик всегда заботился только о том, чтобы проводить поединки с лучшими и оставить после себя наследие в большом спорте бокса. Но в будущем, когда он еще больше укрепит свое место среди настоящих великих бойцов, посмотрим, какие возможности для него откроются.

Было бы интересно провести бой в клетке против Джейка Пола по правилам ММА, если это принесет финансовую выгоду.

Также мы никогда не говорим «никогда» относительно поединка с опасным Алексом Перейрой. Возможно, в сотрудничестве с Даной Уайтом", - сказал Лапин.

Напомним, что в 2024 году украинец провел два поединка против Тайсона Фьюри и в обоих одержал победу.

По теме
yellow-arrow
Карл Фроч: Думаю, что если Фьюри предложат £ 100 млн, он примет бой с Джошуа
yellow-arrow
Уоррен: Сейчас у Усика есть три варианта
yellow-arrow
Кроуфорд: Во мне сомневались в течение всей моей карьеры
Александр Усик Сергей Лапин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
DAZN
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости