Экс-чемпион мира по версии WBC возвращается в ринг

Бывший чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло возвращается на ринг 31 мая в США на одном из турниров промоутерской компании Premier Boxing Champions.

По информации портала Boxing Scene, соперником американца должен стать его соотечественник, экс-чемпион мира во втором среднем весе Калеб Плант.

Напомним, Чарло свой последний поединок проводил в ноябре 2023 года, после чего планировал возвращение в декабре 2024 года, но по неизвестным причинам это возвращение было отменено.