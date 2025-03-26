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Экс-чемпион мира по версии WBC возвращается в ринг
Ожидалось, что он вернется в 2024 году
Бывший чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло возвращается на ринг 31 мая в США на одном из турниров промоутерской компании Premier Boxing Champions.
По информации портала Boxing Scene, соперником американца должен стать его соотечественник, экс-чемпион мира во втором среднем весе Калеб Плант.
Напомним, Чарло свой последний поединок проводил в ноябре 2023 года, после чего планировал возвращение в декабре 2024 года, но по неизвестным причинам это возвращение было отменено.
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