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Камбосос: Гитчинс и на 1/10 не дотягивает до Дэвина Хэйни
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (22-3, 10 КО) высказался о Ричардсоне Гитчинсе (19-0, 7 КО), который владеет титулом IBF в первом полусреднем весе, и сравнил его с чемпионом WBC Дэвином Хэйни (31-0, 15 КО).
"Гитчинс и близко не уровня Хэйни. Я дважды выходил в ринг против Хэйни. У него совсем другой стиль. Он и на 1/10 не дотягивает до Дэвина Хэйни.
Я думаю, что люди просто забывают это, потому что Дэвин проиграл Райану Гарсии. Но это два совершенно разных бойца", - сказал Камбосос.
Ранее сообщалось, что Гитчинс будет защищать титул 21 июня в Нью-Йорке, возможный оппонент - Камбосос.
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