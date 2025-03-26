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Камбосос: Гитчинс и на 1/10 не дотягивает до Дэвина Хэйни

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Камбосос: Гитчинс и на 1/10 не дотягивает до Дэвина Хэйни

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (22-3, 10 КО) высказался о Ричардсоне Гитчинсе (19-0, 7 КО), который владеет титулом IBF в первом полусреднем весе, и сравнил его с чемпионом WBC Дэвином Хэйни (31-0, 15 КО).

"Гитчинс и близко не уровня Хэйни. Я дважды выходил в ринг против Хэйни. У него совсем другой стиль. Он и на 1/10 не дотягивает до Дэвина Хэйни.

Я думаю, что люди просто забывают это, потому что Дэвин проиграл Райану Гарсии. Но это два совершенно разных бойца", - сказал Камбосос.

Ранее сообщалось, что Гитчинс будет защищать титул 21 июня в Нью-Йорке, возможный оппонент - Камбосос.

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Джордж Камбосос
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Источник:
The Ring
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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