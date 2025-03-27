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Хирн – о бое Джошуа-Пол: Если есть возможность заработать огромные деньги, то нужно быть дураком, чтобы отказаться
Комментарий специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о возможности организации поединка Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) против блоггера Джейка Пола.
"Когда это произошло, я позвонил по телефону Эй Джею. Сказал: "Слушай, меня спросят об этом журналисты. Что ты хочешь, чтобы я ответил? И он сказал: "Скажи им, что да, я готов".
Я имею в виду почему бы и нет? Мы не защищаем пояса чемпиона мира. Мы не пытаемся стать абсолютным чемпионом. Это не наша цель сейчас. Мы просто ищем сражение. И если есть возможность заработать огромные деньги в поединке с Джейком Полом, нужно быть дураком, чтобы отказаться, когда мы в таком положении. Поэтому да, мы открыты к этому.
Мне не нравится этот разговор о 2026 году. Через год ничего не изменится. Если хочешь это сделать – давай сделаем сейчас" – сказал Хирн.
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