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Кроуфорд поставил Усика на четвертое место в рейтинге Р4Р

Бокс
Обновлено

Даже не в топ-3

Кроуфорд поставил Усика на четвертое место в рейтинге Р4Р

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях американец Теренс Кроуфорд составил собственный топ-5 лучших боксёров вне зависимости от весовой категорий в интервью на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Топ-5 лучших боксёров вне зависимости от весовой категории по мнению Кроуфорда:

1. Теренс Кроуфорд;

2. Наоя Иноуэ;

3. Сауль Альварес;

4. Александр Усик;

5. Джервонта Дэвис.

Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе одержал победу единогласным решением судей (116—112, 115—113, 115—113) над представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым.

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