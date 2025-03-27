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Кроуфорд поставил Усика на четвертое место в рейтинге Р4Р
Даже не в топ-3
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях американец Теренс Кроуфорд составил собственный топ-5 лучших боксёров вне зависимости от весовой категорий в интервью на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.
Топ-5 лучших боксёров вне зависимости от весовой категории по мнению Кроуфорда:
1. Теренс Кроуфорд;
2. Наоя Иноуэ;
3. Сауль Альварес;
4. Александр Усик;
5. Джервонта Дэвис.
Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе одержал победу единогласным решением судей (116—112, 115—113, 115—113) над представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым.
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