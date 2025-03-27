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Дюбуа ждет судьбоносный бой. Чисора за титул IBF, или Усик за звание абсолютного чемпиона
Осталось подождать совсем немного
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Международная боксерская федерация (IBF) обяжет действующего чемпиона в тяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО) провести обязательную защиту титула против Дерека Чисоры (36-13, 23 КО).
IBF планирует официально объявить об этом 22 апреля, а бой должен состояться до 21 июня 2025 года. Для 41-летнего Чисоры он может стать 50-м и последним поединком в карьере, а также шансом получить чемпионский пояс.
Однако приоритетным для Дюбуа остается бой за звание абсолютного чемпиона против Александра Усика, который владеет поясами WBA, WBO, WBC и титулом журнала The Ring.
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Чисора получил право на титульный бой после победы над Отто Валлином в феврале 2025 года, что стало для него шагом к желанному завершению карьеры на высокой ноте.
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