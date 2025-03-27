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Дюбуа ждет судьбоносный бой. Чисора за титул IBF, или Усик за звание абсолютного чемпиона

Бокс
Обновлено

Осталось подождать совсем немного

Дюбуа ждет судьбоносный бой. Чисора за титул IBF, или Усик за звание абсолютного чемпиона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международная боксерская федерация (IBF) обяжет действующего чемпиона в тяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО) провести обязательную защиту титула против Дерека Чисоры (36-13, 23 КО).

IBF планирует официально объявить об этом 22 апреля, а бой должен состояться до 21 июня 2025 года. Для 41-летнего Чисоры он может стать 50-м и последним поединком в карьере, а также шансом получить чемпионский пояс.

Однако приоритетным для Дюбуа остается бой за звание абсолютного чемпиона против Александра Усика, который владеет поясами WBA, WBO, WBC и титулом журнала The Ring.

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Чисора получил право на титульный бой после победы над Отто Валлином в феврале 2025 года, что стало для него шагом к желанному завершению карьеры на высокой ноте.

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