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Чисора отреагировал на решение IBF по бою против Дюбуа
Дерек готов
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Британский супертяж Дерек Чисора (36-13; 23 КО) отреагировал на решение IBF назначить его поединок против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО).
"Я готов к войне. Устроим блокбастер на стадионе Тоттенгема для моего 50-го боя" – написал Чисора на своей официальной странице в Твиттер.
Напомним, что Дюбуа свой крайний поединок провел в сентябре 2024 года, нокаутировав Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) в пятом раунде. Чисора последний раз выходил на ринг 8 февраля 2025 года и единогласным решением судей одолел шведа Отто Валлина (27-3; 15 КО).
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