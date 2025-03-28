Промоутер Фьюри дал советы британцу по поводу его карьеры

Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) Боб Арум дал советы своему экс-подопечному относительно его дальнейшей боксерской жизни. Его слова цитирует Sky Sports:

"Я думаю, что Тайсон Фьюри должен остаться счастлив на пенсии для себя и своей семьи. Я верю, что у него еще много впереди. Он хороший коммуникатор и шоумен, но я не думаю, что ему следует снова выходить на ринг.

К счастью, в последние годы своей карьеры он заработал столько денег, что ни его семья, ни он сам никогда не будут нуждаться в деньгах. Я бы посоветовал ему никогда не возвращаться на ринг, а стать полезным как спикер, потому что он может очень хорошо общаться.

Если он захочет вернуться и хочет, чтобы Top Rank была частью его возвращения, мы будем готовы это сделать.

Это будет его решение вернуться, и если он захочет, чтобы мы участвовали, я с радостью буду привлечен" – сказал Арум.