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Кроуфорд: Мне больше нравится UFC, чем бокс
Теренс высказался о смешаных единоборствах
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях американец Теренс Кроуфорд объяснил, чем UFC ему нравится больше бокса.
"Мне нравится UFC тем, что даже если парень проиграл, то фанаты будут его всё равно поддерживать. Сейчас в боксе во многом из-за Флойда Мейвезера сложилась ситуация, в ходе которой, если боксёр проигрывает и теряет свой "нолик", то его называют лузером и мешком. Понимаете, о чём я?
Флойд ушёл с безупречной карьерой и установил высокую планку для остальных. Теперь все стараются сохранить "ноль" в графе поражений. Принцип один: если проиграл один раз, то тебе приходится начинать всё заново.
Твой блеск моментально пропадает из-за фанатов, прессы и их поведения. А ведь раньше бойцы сражались друг с другом по два-три раза. Я проиграл ему, а потом победил его. Они создавали трилогии. Сейчас такого уже не увидишь", — приводит слова Кроуфорда портал Bloody Elbow.
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