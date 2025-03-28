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Кроуфорд: Мне больше нравится UFC, чем бокс

Бокс

Теренс высказался о смешаных единоборствах

Кроуфорд: Мне больше нравится UFC, чем бокс

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях американец Теренс Кроуфорд объяснил, чем UFC ему нравится больше бокса.

"Мне нравится UFC тем, что даже если парень проиграл, то фанаты будут его всё равно поддерживать. Сейчас в боксе во многом из-за Флойда Мейвезера сложилась ситуация, в ходе которой, если боксёр проигрывает и теряет свой "нолик", то его называют лузером и мешком. Понимаете, о чём я?

Флойд ушёл с безупречной карьерой и установил высокую планку для остальных. Теперь все стараются сохранить "ноль" в графе поражений. Принцип один: если проиграл один раз, то тебе приходится начинать всё заново.

Твой блеск моментально пропадает из-за фанатов, прессы и их поведения. А ведь раньше бойцы сражались друг с другом по два-три раза. Я проиграл ему, а потом победил его. Они создавали трилогии. Сейчас такого уже не увидишь", — приводит слова Кроуфорда портал Bloody Elbow.

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