Александр Усик намекнул на возможный бой по правилам ММА

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) отреагировал на информацию о возможном поединке против ютубера Джейка Пола (11-1, 7 KO) по правилам ММА.

Украинец тегнул Джейка и опубликовал постер к возможному поединку.

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Напомним, что ранее о возможности организации этого поединка говорил и Сергей Лапин.