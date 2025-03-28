Уайлдер возвращается. Деонтей узнал имя своего следующего соперника

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО) вернётся на ринг 27 июня в Уичито (штат Канзас, США), где его ожидает противостояние с его малоизвестным соотечественником Тайреллом Энтони Херндоном (24-5, 15 КО). Об этом пишет портал Boxing Scene.

Первоначально возвращение Уайлдера планировалось на 27 апреля в поединке против другого американского боксёра, Кёртиса Харпера, но в итоге этот бой был отменён.

Напомним, последний поединок Уайлдера состоялся в июне 2024 года, где он был нокаутирован китайским тяжеловесом Чжан Чжилэем.