  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Уайлдер возвращается. Деонтей узнал имя своего следующего соперника
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уайлдер возвращается. Деонтей узнал имя своего следующего соперника

Бокс

Поединок запланирован на апрель

Уайлдер возвращается. Деонтей узнал имя своего следующего соперника

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО) вернётся на ринг 27 июня в Уичито (штат Канзас, США), где его ожидает противостояние с его малоизвестным соотечественником Тайреллом Энтони Херндоном (24-5, 15 КО). Об этом пишет портал Boxing Scene.

Первоначально возвращение Уайлдера планировалось на 27 апреля в поединке против другого американского боксёра, Кёртиса Харпера, но в итоге этот бой был отменён.

Напомним, последний поединок Уайлдера состоялся в июне 2024 года, где он был нокаутирован китайским тяжеловесом Чжан Чжилэем.

По теме
yellow-arrow
Александр Усик намекнул на возможный бой по правилам ММА
yellow-arrow
Кроуфорд: Мне больше нравится UFC, чем бокс
yellow-arrow
Промоутер Фьюри дал советы британцу по поводу его карьеры
Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости