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Усик: Хочу еще раз попытаться стать абсолютным чемпионом

Бокс
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Усик: Хочу еще раз попытаться стать абсолютным чемпионом

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, что мотивирует его оставаться в спорте так долго. Его слова цитирует Yahoo! Sports:

"Представлять Украину на мировой спортивной арене, распространять правду о войне и оказывать финансовую поддержку нашей армии и гражданским – это тоже мощная мотивация для меня оставаться в профессиональном боксе немного дольше.

Я чувствую себя прекрасно, готов к любому сопернику и хочу еще раз попытаться стать абсолютным чемпионом в тяжелом весе" – сказал Александр.

Усик намекнул на возможное сражение по правилам ММА

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