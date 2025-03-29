Усик: Хочу еще раз попытаться стать абсолютным чемпионом

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, что мотивирует его оставаться в спорте так долго. Его слова цитирует Yahoo! Sports:

"Представлять Украину на мировой спортивной арене, распространять правду о войне и оказывать финансовую поддержку нашей армии и гражданским – это тоже мощная мотивация для меня оставаться в профессиональном боксе немного дольше.

Я чувствую себя прекрасно, готов к любому сопернику и хочу еще раз попытаться стать абсолютным чемпионом в тяжелом весе" – сказал Александр.