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Арум рассказал о состоянии Ломаченко и его будущем

Бокс
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Ничего не известно

Арум рассказал о состоянии Ломаченко и его будущем

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский промоутер Боб Арум рассказал, что ему известно о состоянии здоровья украинского чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО).

– Ломаченко – он завершил карьеру, или, по вашему мнению, вернется?

Я не знаю. Честно говоря, без понятия. Похоже, у него серьезные проблемы со спиной.

– Со спиной?

– Да. Если с его спиной все будет хорошо, он вернется. Если нет – то нет. Все просто, – сказал Арум.

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