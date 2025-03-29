Арум рассказал о состоянии Ломаченко и его будущем

Американский промоутер Боб Арум рассказал, что ему известно о состоянии здоровья украинского чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО).

– Ломаченко – он завершил карьеру, или, по вашему мнению, вернется?

– Я не знаю. Честно говоря, без понятия. Похоже, у него серьезные проблемы со спиной.

– Со спиной?

– Да. Если с его спиной все будет хорошо, он вернется. Если нет – то нет. Все просто, – сказал Арум.