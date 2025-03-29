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Промоутер Джошуа: Я считаю, что Усик должен завершить карьеру
Тебя забыли спросить
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Британский промоутер Эдди Хирн поделился своими мыслями по поводу дальнейшей карьеры украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует sportskeeda.com:
"Я считаю, что Усик должен завершить карьеру. Честно, представьте, если бы он ушел из бокса прямо сейчас. Он навсегда останется одним из лучших в истории. Но представьте: никогда не потерпеть поражение, быть абсолютным чемпионом в тяжелом весе, абсолютным чемпионом в сверхтяжелом.
Что Усик получит от боя с Джозефом Паркером? Какая мотивация снова сразиться с Дюбуа? Он уже победил его.
Но дело в том, что в бою с Дюбуа Усик мог бы снова стать абсолютным чемпионом в тяжелом весе.
А что, если он внезапно начнет сдавать по возрасту, если бои с Фьюри забрали у него слишком много сил? И если он проиграет Дюбуа – это же будет настоящий провал, не правда ли?" – сказал Хирн.
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