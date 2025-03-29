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Усик: Мы должны сделать все возможное не только для того, чтобы закончить эту войну, но и чтобы она никогда не повторилась
Совершенно точно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, каким видит окончание войны россии против Украины. Его слова цитирует Yahoo! Sports:
"В Украине, наверное, не осталось ни одного человека, который не потерял бы кого-то из-за войны.
Как отец, я всем сердцем понимаю боль матерей, теряющих своих детей. Этого не должно происходить в современном мире.
Поэтому мы должны сделать все возможное не только для того, чтобы закончить войну, но и чтобы она никогда не повторилась" – сказал Александр.
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