Усик: Мы должны сделать все возможное не только для того, чтобы закончить эту войну, но и чтобы она никогда не повторилась

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, каким видит окончание войны россии против Украины. Его слова цитирует Yahoo! Sports:

"В Украине, наверное, не осталось ни одного человека, который не потерял бы кого-то из-за войны.

Как отец, я всем сердцем понимаю боль матерей, теряющих своих детей. Этого не должно происходить в современном мире.

Поэтому мы должны сделать все возможное не только для того, чтобы закончить войну, но и чтобы она никогда не повторилась" – сказал Александр.