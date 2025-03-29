  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик: Мы должны сделать все возможное не только для того, чтобы закончить эту войну, но и чтобы она никогда не повторилась
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик: Мы должны сделать все возможное не только для того, чтобы закончить эту войну, но и чтобы она никогда не повторилась

Бокс
Обновлено

Совершенно точно

Усик: Мы должны сделать все возможное не только для того, чтобы закончить эту войну, но и чтобы она никогда не повторилась

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, каким видит окончание войны россии против Украины. Его слова цитирует Yahoo! Sports:

"В Украине, наверное, не осталось ни одного человека, который не потерял бы кого-то из-за войны.

Как отец, я всем сердцем понимаю боль матерей, теряющих своих детей. Этого не должно происходить в современном мире.

Поэтому мы должны сделать все возможное не только для того, чтобы закончить войну, но и чтобы она никогда не повторилась" – сказал Александр.

Промоутер Джошуа: Я считаю, что Усик должен завершить карьеру

По теме
yellow-arrow
Уайлдер: Измена – это хуже, чем разбитое сердце
yellow-arrow
Промоутер Джошуа: Я считаю, что Усик должен завершить карьеру
yellow-arrow
Арум рассказал о состоянии Ломаченко и его будущем
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости