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Уайлдер: Измена – это хуже, чем разбитое сердце
Что хотел сказать – неясно
фото - boxingscene.com
Американский супертяж Деонтей Уайлдер отреагировал на новости о его возвращении на ринг. Слова боксера цитирует Boxing News:
"Лучшее еще впереди. У меня было много внешних отвлекающих факторов, от которых мне пришлось избавиться. Я заботился о многих людях, и это дошло до того, что я больше не мог этого делать.
У меня 7 собственных детей, я не могу заботиться обо всех. Даже самые близкие люди меня предавали столько раз. Это был эффект домино за последние пять лет. Измена – это хуже, чем разбитое сердце" – сказал Уайлдер.
Напомним, что по информации BoxingScene Деонтей вернется на ринг 27 июня, а его соперником станет Тиллер Грендон (24-5; 15 КО).
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