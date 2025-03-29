Уайлдер: Измена – это хуже, чем разбитое сердце

Американский супертяж Деонтей Уайлдер отреагировал на новости о его возвращении на ринг. Слова боксера цитирует Boxing News:

"Лучшее еще впереди. У меня было много внешних отвлекающих факторов, от которых мне пришлось избавиться. Я заботился о многих людях, и это дошло до того, что я больше не мог этого делать.

У меня 7 собственных детей, я не могу заботиться обо всех. Даже самые близкие люди меня предавали столько раз. Это был эффект домино за последние пять лет. Измена – это хуже, чем разбитое сердце" – сказал Уайлдер.

Напомним, что по информации BoxingScene Деонтей вернется на ринг 27 июня, а его соперником станет Тиллер Грендон (24-5; 15 КО).