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Чисора: Зачем Усику драться с Дюбуа, если он уже его побеждал

Бокс
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Вопрос титула, которого не хватает

Чисора: Зачем Усику драться с Дюбуа, если он уже его побеждал

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британский супертяж Дерек Чисора подобрал следующего соперника для украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).

"Слушайте, прямо сейчас я не представляю бой Даниэля с Усиком. Зачем им драться? Александр уже остановил его.

Если Усик хочет доказать, что он самый лучший, ему нужно защищать свои титулы против Джозефа Паркера. Чтобы быть лучше, ты должен биться со всеми. Он дважды боксировал с Тайсоном Фьюри, дважды с Энтони Джошуа. Он еще раз отбоксировал с Даниэлем Дюбуа. Поэтому я считаю, что сейчас ему следует дать шанс Джозефу Паркеру" – сказал Дерек.

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Источник:
ringmagazine.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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