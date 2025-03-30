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Усик показал трогательные фото с сыном

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Усик показал трогательные фото с сыном

Полісся

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен показал широкой публике снимки со своим сыном Михаилом. Соответствующие фото Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.

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