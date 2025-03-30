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Промоутер Джошуа: Если сделать неправильный выбор соперника – это уже не игра

Бокс

Один американский блоггер должен это услышать

Промоутер Джошуа: Если сделать неправильный выбор соперника – это уже не игра

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал, как относится к идее организации боя его подопечного против блоггера Джейка Пола. Слова специалиста цитирует talkSPORT:

"Я не был поклонником боя Джейка Пола против Майка Тайсона, но что это было за событие. Цифры были фантастические. У нас в карде было, например, бой Тейлор – Серрано.

Он знает, как делать заголовки. Но нужно быть осторожным, когда гонишься за большими деньгами и большими моментами. Если сделать неправильный выбор соперника – это не игра.

Но если он хочет бросить вызов и выйти на бой против Энтони Джошуа – почему бы нет?" – сказал Хирн.

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