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Чисора заявил, что следующий бой станет последним в его карьере
Идеальное завершение
independent.co.uk / РА
Британский супертяж Дерек Чисора рассказал, что поединок против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа станет последним в его профессиональной карьере. Слова боксера цитирует ringmagazine.com:
"Я проведу 50 боев и однозначно уйду. Я должен это сделать. Я не могу продолжать сражаться. Во мне остался всего один тренировочный лагерь. Сейчас это чувствую. Так что мой последний бой будет за чемпионский титул. Это все или ничего.
Я однозначно мог бы уйти чемпионом мира. Я бы просто пошел в закат и оставил все. Это был бы отличный способ закончить карьеру" – сказал Дерек.
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