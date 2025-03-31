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Льюис рассказал, почему его бой против Формана так и не состоялся
Благородное признание
Легендарный британский супертяж Леннокс Льюис рассказал, почему в свое время не вышел на поединок против Джорджа Формана. Его слова цитирует The Ring:
"Это сражение могло произойти, но я его отверг. Я бы никогда не смог по-настоящему победить, я узнал об этом у Ларри Холмса. Когда Ларри Холмс боксировал с Мухаммедом Али, я был расстроен – он не должен был боксировать с ним, нельзя было так обращаться с ним на ринге. Мне было тревожно смотреть на это.
Я понял, что если бы боксировал с Джорджем Форманом, дети смотрели бы на меня так же. Ты ничего не можешь с этим поделать" – сказал Льюис.
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