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Льюис рассказал, почему его бой против Формана так и не состоялся

Бокс

Благородное признание

Льюис рассказал, почему его бой против Формана так и не состоялся

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный британский супертяж Леннокс Льюис рассказал, почему в свое время не вышел на поединок против Джорджа Формана. Его слова цитирует The Ring:

"Это сражение могло произойти, но я его отверг. Я бы никогда не смог по-настоящему победить, я узнал об этом у Ларри Холмса. Когда Ларри Холмс боксировал с Мухаммедом Али, я был расстроен – он не должен был боксировать с ним, нельзя было так обращаться с ним на ринге. Мне было тревожно смотреть на это.

Я понял, что если бы боксировал с Джорджем Форманом, дети смотрели бы на меня так же. Ты ничего не можешь с этим поделать" – сказал Льюис.

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