  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Альварес: ​​Я хочу снова стать абсолютным чемпионом
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Альварес: ​​Я хочу снова стать абсолютным чемпионом

Бокс
Обновлено

Комментарий мексиканца

Альварес: ​​Я хочу снова стать абсолютным чемпионом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO) рассказал, чего ожидает от поединка против обладателя титула IBF Уильяма Скаллы (23-0; 9 КО).

– У вас скоро состоится бой с Уильямом Скаллой. Что в нем такого, что делает ваш поединок с ним, возможно, немного опаснее, чем люди думают?

– Вы знаете, что он чемпион мира, а я хочу снова стать абсолютным чемпионом, быть дважды абсолютным чемпионом.

Знаете, что у него есть эта кубинская школа, вы знаете, что она очень сложна. Он высок, он знает, как использовать ринг. У него хороший джеб, у него есть качество.

Но на этом этапе моей карьеры я уже сталкивался со всеми, с каждым стилем, и мне нужно просто приспосабливаться к этому – сказал Альварес.

Чисора заявил, что следующий поединок станет последним в его карьере

По теме
yellow-arrow
Льюис рассказал, почему его бой против Формана так и не состоялся
yellow-arrow
Чисора заявил, что следующий бой станет последним в его карьере
yellow-arrow
Промоутер Джошуа: Если сделать неправильный выбор соперника – это уже не игра
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
tribuna.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости