Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Альварес: Я хочу снова стать абсолютным чемпионом
Комментарий мексиканца
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO) рассказал, чего ожидает от поединка против обладателя титула IBF Уильяма Скаллы (23-0; 9 КО).
– У вас скоро состоится бой с Уильямом Скаллой. Что в нем такого, что делает ваш поединок с ним, возможно, немного опаснее, чем люди думают?
– Вы знаете, что он чемпион мира, а я хочу снова стать абсолютным чемпионом, быть дважды абсолютным чемпионом.
Знаете, что у него есть эта кубинская школа, вы знаете, что она очень сложна. Он высок, он знает, как использовать ринг. У него хороший джеб, у него есть качество.
Но на этом этапе моей карьеры я уже сталкивался со всеми, с каждым стилем, и мне нужно просто приспосабливаться к этому – сказал Альварес.
Популярное сейчас
- Шахтер заплатил Ворскле за досрочное возвращение своего игрока
- Назначены арбитры на матчи 1/4 финала Кубка Украины
- Дубль Яремчука, Барса разгромила Жирону, победы Карпат, Кривбасса и Колоса. Главные новости за 30 марта
- Чисора отреагировал на решение IBF по бою против Дюбуа
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы