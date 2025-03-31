Альварес: ​​Я хочу снова стать абсолютным чемпионом

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO) рассказал, чего ожидает от поединка против обладателя титула IBF Уильяма Скаллы (23-0; 9 КО).

– У вас скоро состоится бой с Уильямом Скаллой. Что в нем такого, что делает ваш поединок с ним, возможно, немного опаснее, чем люди думают?

– Вы знаете, что он чемпион мира, а я хочу снова стать абсолютным чемпионом, быть дважды абсолютным чемпионом.

Знаете, что у него есть эта кубинская школа, вы знаете, что она очень сложна. Он высок, он знает, как использовать ринг. У него хороший джеб, у него есть качество.

Но на этом этапе моей карьеры я уже сталкивался со всеми, с каждым стилем, и мне нужно просто приспосабливаться к этому – сказал Альварес.