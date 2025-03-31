Промоутер Джошуа назвал будущую звезду бокса

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что чемпион WBC во втором легчайшем весе Джесси Родригес (21-0, 14 КО) может стать ключевой фигурой в боксе в последующие годы.

"Для меня это Бэм Родригес. Из-за его возраста. Он в немного невыгодном положении, потому что выступает в низшей весовой категории. Но у него есть возможность подняться в более легкий вес, во второй более легкий вес. Он уже является чемпионом в двух дивизионах. Я думаю, что он будет по крайней мере чемпионом в четырех дивизионах. Так что, я думаю, он будет одним из лучших бойцов своего поколения.

Честно говоря, я верю, что Шакур будет таким же. Я думаю, что он сможет побить Танка Дэвиса, если они выйдут на ринг. Это, безусловно, сделает его суперзвездой", - сказал Хирн.

Напомним, что в своем последнем поединке Бем нокаутировал Педро Гевару в третьем раунде.